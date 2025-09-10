Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Llega nuevo vuelo con 259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

Más de 12 mil connacionales han regresado al país

Por María Briceño

Llega nuevo vuelo con 259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU
Foto: RRSS
El vuelo 66 de del plan Vuelta a la Patria, arribó este miércoles, 10 de septiembre, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con 259 repatriados venezolanos provenientes desde Estados Unidos.

Este nuevo grupo incluyó 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños.

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país.

Noticia al Día

