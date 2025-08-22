Llegó otro vuelo de repatriación con 313 migrantes venezolanos desde México

Este jueves 21 de agosto, las autoridades recibieron un segundo vuelo de repatriación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Esta vez, el avión arribó desde México con 313 migrantes venezolanos.

De acuerdo con la información del Ministerio de Interior y Justicia, del total de personas que regresaron al país, 108 mujeres, 69 hombres, 61 niños y 75 niñas.

En horas de la mañana de este jueves llegó un primer un vuelo de Conviasa procedente de Bolivia, trayendo a 59 migrantes venezolanos desde otros países de la región.

De acuerdo con la información oficial, del total de 59 personas, 19 son hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas.

En julio pasado, el titular de Interior, Diosdado Cabello, planteó la posibilidad de organizar vuelos desde territorio boliviano hasta Venezuela para recoger a migrantes en Perú y Chile.

