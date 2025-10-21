Martes 21 de octubre de 2025
Nacionales

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

La Onda tropical interactúa con la zona de convergencia intertropical

Por María Briceño

Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia
Foto: referencial
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que la onda tropical número 48 se encuentra desplazándose sobre el occidente del país, este martes 21 de octubre, y la cual interactúa con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica en el sur de Venezuela, por lo que está generando zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas, en zonas como: Guayana Esequiba, sur de Bolívar/Amazonas, este de Delta Amacuro, partes de Sucre, norte de Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Boletín meteorológico para hoy martes 21 de octubre

En horas de la mañana se espera cielo con nubosidad fragmentada y partes parcialmente nublada en gran parte del territorio nacional, asimismo se prevé zonas cubiertas, lluvias o chubascos dispersos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Durante la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país, siendo más intensa y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Noticia al Día

Temas:

