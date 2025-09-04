Plataforma Unitaria pide a EEUU revisar el TPS y buscar alternativas migratorias para los venezolanos

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) instó este jueves 4 de septiembre al gobierno de Estados Unidos a garantizar la permanencia legal de los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este llamado se produce tras el anuncio del fin de la vigencia del programa, que ha otorgado estatus legal a más de 600 mil venezolanos, aunque más de 250 mil migrantes ya se les ha cancelado.
En este sentido, la PUD solicitó a Estados Unidos que revise sus políticas migratorias y ofrezca alternativas que permitan la permanencia legal en el país, destacando que los venezolanos son personas honestas y trabajadoras.
