Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Durante la trasmisión del programa número 91 Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro anunció, con entusiasmo, en el marco de la semana mundial del Turismo, la inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas.

La nueva edificación ubicada en el estado La Guaira, es una arquitectura de 5 estrellas que potenciará el motor turismo de Venezuela.

La apertura de este nuevo complejo, según el mandatario, forma parte de los esfuerzos del gobierno para impulsar la economía a través de la industria turística.

Maduro resaltó el atractivo de Venezuela como un destino diverso, para convertirse en una potencia turística, destacando las múltiples experiencias, y al turismo es un pilar fundamental para la nueva economía.

"Nuestra mayor fortaleza es la calidez y hospitalidad de nuestra gente, algo que muchos viajeros han elogiado”, señaló.

El jefe de Estado, destacó el significado político y cultural del nombre del hotel. Según el mandatario, el nombre honra el legado de resistencia del Cacique Maiquetía, un líder indígena que combatió las fuerzas coloniales. La inauguración, por tanto, no es solo un acto económico, sino una reafirmación de la identidad y la lucha histórica del país.

"Me dicen quienes construyeron el hotel que tiene obras de artistas venezolanos, y que se inspiraron en el Gran Cacique Maiquetía y en toda esa estética hermosa de nuestros pueblos originarios. Este es el hotel más bello, con nuestra arquitectura y yo conozco bastantes hoteles del mundo" destacando que se trata de un capital mixto.

Esta alianza se impulsa a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), tras un convenio que contempla la gestión integral del hotel, ya que este proyecto está orientado a la modernización de la infraestructura, la conservación de sus espacios y la optimización de los servicios turísticos que allí se ofrecen.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias