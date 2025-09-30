Presidente Maduro inicia consulta para el decreto de Estado de Conmoción Exterior

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes 29 de septiembre que inició el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un Estado de Conmoción Exterior de acuerdo a la Carta Magna.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro+, el mandatario nacional destacó los alcances del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, en caso de que la nación fuese agredida militarmente por el imperio estadounidense.

"Hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante. Hemos sido agredidos psicológicamente y políticamente, y hemos salido adelante. Hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante", enfatizó el jefe de Estado.

Más temprano, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el presidente Nicolás Maduro, firmó el decreto de Estado de Conmoción Exterior.

"El presidente suscribió el decreto de conmoción externo. Está basado en el artículo número 236 de nuestra Constitución", indicó Rodríguez, durante su intervención en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, junto al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Asimismo, aclaró que el mismo, solo se activará en caso de que Venezuela sea atacado por una fuerza extranjera y faculta al presidente Maduro, "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela".

Noticia al Día/Información de El Universal