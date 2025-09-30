Martes 30 de septiembre de 2025
Presidente Maduro inicia consulta para el decreto de Estado de Conmoción Exterior

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes 29 de septiembre que inició el proceso de consulta del…

Por María Briceño

Foto: RRSS/Prensa Presidencial
El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes 29 de septiembre que inició el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un Estado de Conmoción Exterior de acuerdo a la Carta Magna.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro+, el mandatario nacional destacó los alcances del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, en caso de que la nación fuese agredida militarmente por el imperio estadounidense.

"Hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante. Hemos sido agredidos psicológicamente y políticamente, y hemos salido adelante. Hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante", enfatizó el jefe de Estado.

Más temprano, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el presidente Nicolás Maduro, firmó el decreto de Estado de Conmoción Exterior.

"El presidente suscribió el decreto de conmoción externo. Está basado en el artículo número 236 de nuestra Constitución", indicó Rodríguez, durante su intervención en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, junto al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Asimismo, aclaró que el mismo, solo se activará en caso de que Venezuela sea atacado por una fuerza extranjera y faculta al presidente Maduro, "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela".

Lee también: Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Noticia al Día/Información de El Universal

Última Hora

Habilitan tercera fase para modificar opciones universitarias hasta el 10-Oct

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el…
Internacionales

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

La madrugada de este martes 30 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que durante el encuentro que…
Canonización

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

La muestra forma parte de un ciclo de actividades que se extenderá durante octubre y noviembre
Nacionales

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

En menos de 24 horas, Funvisis ha registrado tres sismos de magnitud 3,7/3,6/3,5

