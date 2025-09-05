Aguacero arropa a Maracaibo este viernes 5-Sep

Durante la tarde-noche de este viernes 5 de septiembre, un aguacero sorprendió a los marabinos, con presencia de ráfagas de viento, truenos y relámpagos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó, durante la tarde de este viernes, la presencia de abundante nubosidad y células convectivas de rápida evolución en gran parte del país.

Estas formaciones meteorológicas, acompañadas de actividad eléctrica, se están manifestando con mayor intensidad en las siguientes regiones: Sucre, norte de Monagas y Anzoátegui, Miranda, Gran Caracas, norte de Guárico, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, oeste de Barinas y Apure, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón y el norte de Zulia.

El Inameh estima que estas condiciones climáticas persistirán durante las próximas tres horas.

