Se esperan lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y varias regiones del país este jueves 02- Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó en su reporte del clima, cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevé zonas con nubosidad, lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Falcón y Lago de Maracaibo.

Durante la tarde y noche, se espera desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas sobre la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

