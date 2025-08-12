Yvan Gil se pronuncia: Comunidad internacional debe condenar ataques contra Venezuela

El canciller Yván Gil expresó este martes que "es necesaria la condena de la comunidad internacional contra los planes para desestabilizar el país por parte del imperialismo norteamericano".

En este sentido, tacho de ridículo este accionar “en el que con fabulas inventadas” intentan dañar al Jefe de Estado. Enfatizó que “el imperialismo ha dejado correr la idea de un decreto secreto donde el presidente Donald Trump autoriza a combatir los carteles en Latinoamérica”, especialmente en Venezuela, México y Colombia.

Gil aseguró que “quieren convertir a América Latina en un territorio de guerra permanente”, al tiempo que señaló que “esta es una clase política que no tiene humanidad que ha perdido vinculación con los valores de la vida”.

«América Latina debe alzar su voz para garantiza que estas amenazas no lleguen a sus objetivos», insistió.

"Pedimos a la comunidad internacional que estos hechos sean condenados, como Venezuela condena los hechos de terrorismos que ocurren en todas partes del mundo", comentó.

Además, reiteró que las distintas naciones «conocen nuestra situación de principios y tenemos la moral para decir que el terrorismo en Venezuela no va a pasar y pedir el aislamiento de estos elementos porque actúan por todas las vías».

Noticia al Día / Radio Miraflores