Los mandos militares de la ‘Coalición de Voluntarios’ se reunirán en Reino Unido este jueves

Los mandos militares de los países europeos y aliados involucrados en la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ que respalde un acuerdo de paz en Ucrania se reunirán el próximo jueves en el Reino Unido para avanzar en los planes de un posible despliegue de tropas en suelo ucraniano.

Según la declaración final de la presidencia de la cumbre virtual este sábado de 26 líderes, convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, se acordó que los responsables militares «se reúnan de nuevo esta semana para progresar en los planes prácticos» de cara a respaldar la seguridad futura de Ucrania.

«Reforzaremos las defensas y fuerzas armadas de Ucrania, y estaremos listos para desplegarnos como ‘Coalición de Voluntarios’ para ayudar a proteger a Ucrania por tierra, mar y aire», señaló la declaración.

Según el líder laborista, las negociaciones lideradas por esta coalición de reciente creación entrarán ahora en una «fase operativa», delegada en los jefes militares, para poner en marcha «planes más fuertes y robustos» que respalden un acuerdo de paz y garanticen la seguridad futura de Ucrania.

Starmer también afirmó que los participantes en el encuentro telefónico acordaron aumentar la presión a Rusia y las restricciones a su economía para «debilitar» al presidente ruso, Vladímir Putin y forzarlo a sentarse en la mesa de negociación.

«Es el momento de entablar un diálogo sobre un mecanismo para gestionar y monitorizar un alto el fuego completo y comprometerse a serias negociaciones, no solo hacia una pausa, sino para conseguir una paz duradera respaldada por fuertes acuerdos de seguridad a través de la Coalición de Voluntarios», añadió.

De acuerdo con el ‘premier’ británico, la pelota está ahora en el tejado de Rusia y, mientras Ucrania ha demostrado que está de parte de la paz al comprometerse a un alto el fuego de 30 días, Putin está intentando demorar el fin del conflicto al exigir un «minucioso estudio» antes de dar luz verde al acuerdo, ya aprobado por Ucrania y Estados Unidos.

«El mundo necesita acción, no un estudio, ni palabras vacías ni condiciones», dijo Starmer, que recalcó que el mandatario ruso deberá sentarse a negociar «tarde o temprano» y pidió al Kremlin frenar los bárbaros ataques en Ucrania y ceder a un alto el fuego.

En este sentido, el líder británico afirmó que finalizar con el conflicto en Ucrania es de vital importancia también para el Reino Unido, puesto que «el apetito de Rusia por el conflicto y el caos» afecta a la seguridad del país, además de aumentar el coste de vida y los costes energéticos.

La reunión virtual de la Coalición de los Voluntarios celebrada este sábado sucedió al encuentro presencial con líderes aliados celebrado el pasado 2 de marzo en el palacete londinense de Lancaster House bajo el lema ‘Securing our Future’ (Protegiendo nuestro futuro).

