Padrino López: "Que el mundo entero lo sepa, el próximo 10-E reconoceremos al ciudadano Nicolás Maduro como presidente"

El ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado al país a raíz del mensaje emitido por el excandidato, Edmundo González Urrutia hacía la FANB.

"Escuchamos el mensaje de este señor como si esto fuese algo vacío. No entiende el señor Urrutia que ninguno quiere estar como está él ahorita, preso de sus propios amos", indicó el Ministro de la Defensa.

Puntualizó, que la Fuerza Armada, es una institución que se debe a la Republica Bolivariana de Venezuela.

"Nosotros no recibimos mandos de otros lugares. Él se atrevió a dirigir un mensaje pírrico, que no tiene sentido, no tiene la coerción, y a propósito de ese mensaje, hemos realizado un comunicado. No podrán con la fortaleza institucional", dijo el ministro López.

En el comunicado, precisó: "Hemos visto con profunda indignación un video publicado la noche del 5 de enero, por el cobarde Edmundo Urrutia, con planteamientos absurdos e incoherentes. El mensaje lo hizo antes que llegara a estado Unidos. Con el cinismo que le caracteriza, se refiere a la paz y bienestar de los venezolanos como parte de sus acciones neofascista y socavar la tranquilidad de sus conciudadanos, es por ello que rechazamos este bufo acto de politiqueria que hizo ese señor".

El ministro Padrino López, afirmó: "Que el mundo entero lo sepa, el próximo 10-E ratificaremos el compromiso con la democracia venezolana y reconoceremos al ciudadano Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el período 2025-2031, a quién, como nuestro comandante en jefe, juraremos solemnemente lealtad, obediencia y subordinación. No se equivoquen con nosotros".

