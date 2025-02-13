Zelenski: Kiev no aceptará negociaciones bilaterales de sus socios con Rusia sobre Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves a propósito de la llamada al líder del Kremlin, Vladímir Putin, del presidente de EEUU, Donald Trump, que Kiev no aceptará negociaciones bilaterales de sus socios con Rusia que afecten a Ucrania.

“Lo formulo muy claro para nuestros socios: Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas, en los que son libres, cualquier negociación sobre Ucrania sin nosotros, no la aceptaremos”, dijo Zelenski durante una visita a una central nuclear situada en la región de Jmelnitski del oeste de Ucrania, según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

Zelenski hace estas declaraciones después de que Trump llamara el miércoles a Putin y afirmara que acordó con el presidente ruso avanzar hacia una negociación que ponga fin a la guerra.

El presidente estadounidense llamó a Zelenski para informarle de su conversación con Trump al acabar la llamada con el líder ruso. Preguntado sobre si Trump le planteó la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania durante su conversación, Zelenski contestó que no.

El enviado de Trump para la guerra en Ucrania, Keith Kellogg, dijo recientemente después de que Putin pusiera en duda la legitimidad democrática de Zelenski que Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible.

Zelenski terminó su mandato en mayo del año pasado. Al prohibir la Constitución ucraniana celebrar elecciones bajo la ley marcial, Zelenski extendió su mandato automáticamente hasta que el país pueda votar después de la guerra.

EFE