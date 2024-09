Entrevista imaginaria al pene: "Aún no he despertado"

Sin embargo, el señor pene toma en cuenta ciertas cosas para mantenerse saludable y evitar caer en disfunción eréctil, problemas de eyaculación, anorgasmia, disminución de la libido, fractura peniana, infecciones de transmisión sexual e incluso cáncer de pene.

Se visitó al cuerpo humano masculino, con el propósito de entrevistar a alguien diferente al resto, con una historia que capture la atención del mundo. En eso, se intentó conversar con el cuello, pero él no nos permitió la entrada. La espalda, aunque tenía una estructura musculosa y atractiva, estaba muy ocupada descansando, al igual que el abdomen, los pies y las piernas.

Sin embargo, al caminar por los brazos, sentir cada una de las venas y apreciar cada lunar entre tanto buscar y pensar que la mala suerte había tocado la puerta, al no encontrar a quién entrevistar, hubo un pequeñín, en busca de una entrevista, era tan pequeño que por poco y no me doy cuenta.

“Hola, mucho gusto, mi nombre es el pene y soy el órgano masculino; me utilizan para orinar y también para las relaciones sexuales”, comentó él con una sonrisa. Al principio por su tamaño, creí que era un niño, pero luego continúo diciendo: “Sé que parezco un pequeño, sin embargo, mi cuerpo está formado por dos grandes estructuras que presentan un tejido poroso, es decir, el tejido eréctil. Eso cuando se llena de sangre, hace que yo me pueda expandir y endurecer, así que, no te asustes con mi tamaño, lo que sucede es que aún no me he despertado”.

Ilustración por: Elianny Isabel Touissant

El señor se mostró un poco soberbio, pero se notó en su mirada que es un seductor: “Sin mí las vaginas no se sentirían complacidas, de hecho, suelen crearse juguetes de mi tamaño”, se echó a reír. Después me hizo pasar a su casa y me presentó a su familia: el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales.

El pene me comentó sobre su papá llamado el escroto pero que su apodo es la bolsa y aunque vive debajo de él, los visita regularmente. Sin embargo, destacó que él es muy sobreprotector con los testículos y con el epidídimo ya que él los mantiene en la temperatura correcta: “Pero el escroto también almacena los vasos sanguíneos y las vías excretoras fuera del abdomen de los hombres”. Aseguró el pene.

Sin embargo, según declaró el pene, al epidídimo no le molesta eso, él es muy obediente, tiene una estructura delgada y fina. Él se encuentra en la parte posterior de los testículos. “Su función principal es almacenar a los espermatozoides, pero también influencia en la maduración de los mismos, hasta el momento de su descarga al conducto deferente” Comentó el pene.

“Luego esta los testículos, ellos son los más rellenos, nosotros le decimos huevo como broma. Ellos se encuentran dentro del escroto y elaboran espermatozoides y hormonas masculinas” Aclaró el pene.

Mientras el pene me iba a presentando a sus familiares, poco a poco nos íbamos adentrando a los cuartos de cada miembro, al fondo se encontró la habitación del conducto deferente, él es alto, pero según me comenta el pene, suele estar jorobado, de ahí su forma de espiral. “Él se encarga de transportar los espermatozoides fuera de los testículos y algunos lo llaman también conducto espermático”.

A diferencia del conducto deferente, la próstata era un señor con un tamaño muy pequeño al nivel de una nuez, se ubica abajo de la pelvis y está casi enfrente del recto, a pesar de ser un órgano pequeño, la próstata fabrica el líquido prostático, para proteger a los espermatozoides y favorecer su movilidad.

“La próstata ayuda a que los hombres tengan con menor frecuencia infecciones urinarias” Mencionó el pene. “Y luego están los conductos seminales que su función es producir y almacenar líquido seminal que es expulsado, cuando yo llego a un placer máximo y eyaculo”, dijo el señor, mientras recordó un momento de pasión que tuvo con su novia la vagina. Él señor creció y al ver mi reacción sonrió y dijo entre risas: “ahora sí me desperté”.

El pene comentó como todos los miembros de su familia mantenían la sencillez, pero también resaltó que todos al final eran importantes y se necesitaban el uno al otro para hacer las cosas bien. Sin embargo, el señor pene toma en cuenta ciertas cosas para mantenerse saludable y evitar caer en disfunción eréctil, problemas de eyaculación, anorgasmia, disminución de la libido, fractura peniana, infecciones de transmisión sexual e incluso cáncer de pene.

“Es por eso que yo no me involucro con cualquier órgano sexual, sino solo con mi novia la vagina, para evitar las enfermedades de transmisión sexual, como también evito beber en exceso, ya que esto produce la disminución del deseo sexual, la disfunción eréctil y las malas decisiones en el comportamiento sexual; y yo siempre quiero estar despierto y en forma para mi novia”.

El pene se mostró coqueto, lleno de confianza, pero también con un toque de humildad, mostrando cada faceta de él, donde buscó enseñar la importancia de cuidarse a sí mismo, para evitar aquellos problemas que puedan poner en riesgo su salud.

Elianny Isabel Touissant/Pasante.

Noticia al día.