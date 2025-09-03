Y así el mar de Morrocoy se rinde ante Emma Rabbe

Lee también: "La gaita nos vuelve a unir" en su tercera edición será este 6 de septiembre

La reconocida actriz y ex reina de belleza, Emma Rabbe, fue vista disfrutando de un día de playa en las paradisíacas costas de Morrocoy, Venezuela. Un video subido en sus redes sociales muestra a Rabbe de 56 años bailando con energía y alegría a bordo de un yate, demostrando su vitalidad y espíritu juvenil. En el video, se puede ver a Rabbe mientras se mueve al ritmo de la música.

El video, que se ha vuelto viral, ha generado comentarios positivos de sus seguidores, quienes celebran su energía y carisma. "Flaca bella!", y "Asi es!!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Emma Rabbe, quien ha mantenido una carrera exitosa en el mundo del entretenimiento, ha sido un ícono en Venezuela desde su coronación como Miss Venezuela en 1988, con esta aparición, Rabbe reitera su conexión con el país y su amor por sus paisajes, recordándonos que la belleza y la alegría no tienen edad.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día