Están haciendo "fiesta" los estafadores con la plataforma del BDV en la Internet

Una nueva modalidad de estafa está en ejecución desde hace meses a través de la plataforma digital del Banco de Venezuela (BDV), atentando principalmente contra el bolsillo de las personas de la tercera edad, quienes se benefician de los bonos que otorga el Gobierno nacional, entre otros subsidios.

Quienes se dedican a este tipo de delito, captan a sus víctimas con publicaciones falsas y les envían correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o direcciones de sitios web fraudulentos, para obtener datos confidenciales como por ejemplo contraseñas y números de cuentas bancarias.

A esta forma se le conoce como "pishing" que es un ciberataque y en muchos casos, dependiendo del nivel de conocimiento que tenga la víctima, puede ser muy efectivo. Los impostores que se hacen pasar como personal del BDV, hacen sus publicaciones a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram.

Uno de los post más comunes es uno en el cual invitan al cuentahabiente a ingresar a la página del BDV, pues fue "seleccionado" para una nueva tarjeta de crédito. En dicha publicación hay un enlace que cuando el internauta accede, es un sitio web falso que nada tiene que ver con la referida banca.

Otro de igual difusión por las redes sociales es un post que indica el bloqueo de cuentas activas y que las personas deben seguir tal publicación para solucionar el problema. La aparición de estos "fakes", se ha vuelto muy recurrente, sobre todo en Instagram, durante los últimos seis meses.

En consecuencia, muchas personas por desconocimiento o ignorancia, han caído en esta trampa. El Banco de Venezuela, a través de varios comunicados, ha enfatizado que no se debe tomar en cuenta publicaciones de portales de dudosa procedencia que ofrezcan servicios a los cuentahabientes.

Por el contrario, recomiendan no compartir información confidencial por teléfono (a menos que la persona esté segura de la fuente), desconfiar de llamadas no solicitadas que piden información personal, no responder mensajes en los cuales pidan datos filiatorios.

Asimismo, invitan a sus clientes a verificar la autenticidad de los sitios web autorizados antes de ingresar cualquier tipo de información personal y mantener el sistema operativo y navegador actualizados. Esta banca no solicita este tipo de datos a través de correos electrónicos.

A continuación se muestran una serie de post publicados en Instagram que son falsos, en los que engañan a la gente con solicitar tarjetas de crédito, créditos ganaderos y el desbloqueo de tarjetas, entre otras formas de estafas.

Noticia al DNa