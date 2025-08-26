Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) han llevado a cabo dos importantes operaciones en los estados de Delta Amacuro y Amazonas, asestando duros golpes al narcotráfico y la minería ilegal.

Lee también: Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Las acciones fueron divulgadas por el G/J Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, y el G/J Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la FANB.

En el estado Delta Amacuro, específicamente en la desembocadura del río Orinoco, las autoridades lograron un contundente golpe antinarcóticos. Según Padrino López, se desarticuló a un grupo que se dedicaba a la «fabricación de sumergibles y lanchas para transportar por vía marítima las drogas y llegar a Europa y Norteamérica».

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa felicitó a los miembros de la FANB y a los cuerpos de seguridad ciudadana por su «lucha y combate en contra de este flagelo». «Es nuestro destino conservar esta patria libre del narcotráfico, libre de cultivo de droga, como lo somos de procesamiento, tráfico y consumo, con la paz como estandarte y destinados siempre a la victoria», afirmó.

Por otro lado, en el estado Amazonas, la FANB desmanteló un campamento de minería ilegal como parte de la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025. El Comandante Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, informó sobre el hallazgo y la destrucción del campamento en el sector Mina Vieja, en el municipio Atabapo.

En el lugar, las autoridades incautaron una motocicleta, varias cocinas (una de gas y otra de gasolina), repuestos para motos, y más de 360 litros de combustible, que presuntamente era utilizado para la maquinaria de la minería ilegal.

Ambas operaciones, según el G/J Padrino López, reflejan el compromiso de la FANB y del gobierno con la seguridad nacional, «combatiendo grupos delictivos, bandas criminales y grupos armados terroristas y narcotraficantes» de forma permanente, tal como lo establece la Constitución.

Noticia al Día/FANB