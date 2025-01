Hombre apuñaló a su pareja venezolana en Chile

Un venezolano fue detenido en Estación Central, Santiago de Chile, por apuñalar a su pareja en el tórax. La agresión se dio a conocer alrededor de las 4:00 de la madrugada de este jueves 2 de enero, luego de un llamado de emergencia por parte de los vecinos de la calle Las Estepas.

Las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente al llamado por violencia doméstica y encontraron en la vía pública a la venezolana con heridas de arma blanca en el tórax.

Según los reportes de los Carabineros, reseñados por Bio Bio Chile, la víctima fue trasladada a la ex Posta Central, donde se confirmó que las lesiones no eran de gravedad y no comprometieron su vida.

Detalles del femicidio frustrado



Los oficiales ingresaron al domicilio donde ocurrió el femicidio frustrado y detuvieron al agresor, quien también es venezolano y pareja de la víctima. Sin embargo, el arma utilizada en el ataque no se encontró.

Según el mayor Eduardo Torrejón, la víctima declaró que la agresión ocurrió mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. Además, en el domicilio se encontró una niña de 4 años, hija de la pareja. Tras el incidente se entregó al cuidado de uno de sus abuelos.

El detenido comparecerá ante el Ministerio Público para enfrentar cargos por feminicidio frustrado. Mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles de este suceso.

Noticia al Dia / Bio Bio Chile