Impresionantes imágenes tras la tragedia ocurrida en la zona industrial de San Francisco: Ministerio de Justicia y Paz confirma 20 afectados

Tras la tragedia que se registró a las 9:30 am de este jueves 11 de septiembre, en la empresa Gallo Verde ubicado en el municipio San Francisco del estado Zulia.

El ministerio de Justicia y Paz emitió un comunicado en el que informa que "Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentran desplegados en San Francisco, estado Zulia, brindando atención inmediata a los lesionados y trabajando intensamente en el control del incendio ocurrido esta mañana en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

Agrega que "A la hora se ha logrado el confinamiento de las llamas; y nuestros servidores públicos actúan con compromiso y celeridad, priorizando la asistencia a 20 afectados y la contención total del fuego".

Asimismo, informan que "Una vez controlada la emergencia, se dará inicio al proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes".

Noticia al Día/

Fotos: Wilberth Marval