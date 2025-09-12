La explosión del 11 de septiembre en Zona Industrial sobreexcedió lo ocurrido hace 19 años en Las Playitas

La explosión ocurrida la mañana del jueves 11 de septiembre, retumbó Maracaibo y San Francisco, en el Zulia.

La onda expansiva se sintió a más de 14 kilómetros de distancia, aterrorizando a toda una población. Más de 40 heridos y al menos 482 viviendas sufrieron los estragos de esta tragedia, que hasta los momentos no ha dejado víctimas fatales.

Tanto las autoridades del cuerpo de bomberos y demás analistas de la región coinciden que esta explosión registrada en la empresa de fuegos artificiales, Gallo Verde, en la Zona Industrial de San Francisco, sobreexcedió lo ocurrido hace 19 años en el mercado Las Playitas de Maracaibo. Allí, un galpón de pirotecnia también estalló, dejando un saldo de ocho fallecidos y 50 heridos.

En el lugar se desplegaron todos los organismos del cuerpo de bomberos de Maracaibo, San Francisco y Cabimas. Asimismo, Protección Civil, como también efectivos policiales y militares, quienes ayudaron a atender y socorrer a los afectados.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, estuvo reunido con el alcalde de San Francisco, Héctor Soto en la Zona Industrial hasta altas horas de la madrugada de este viernes, 12 de septiembre, brindado todo el apoyo para responder con mayor rapidez y eficiencia ante el grave incendio ocurrido en las instalaciones de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

En el transcurso de este viernes, "los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes estarán trabajando en las investigaciones para determinar las causas del incidente registrado en la zona industrial de San Francisco", dijo Soto.

Noticia al Día