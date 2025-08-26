Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Cabimas detuvieron a un hombre de 36 años, identificado como Wilfredo José Matos Zea, por presunto abuso sexual en contra de su hija adolescente.
La detención se llevó a cabo el 23 de agosto en la carretera K, avenida 42, del municipio Cabimas.
La aprehensión se produjo después de que la víctima, una adolescente, le confesara a su madre los abusos que estaba sufriendo por parte de su padre. La joven también informó que su progenitor le enviaba mensajes de acoso.
Tras conocer los hechos, la madre de la menor presentó la denuncia ante la PNB. Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal Simón Bolívar procedieron con la captura del presunto agresor, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Noticia al Día/nota de prensa PNB