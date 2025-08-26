Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Cabimas detuvieron a un hombre de 36 años, identificado como Wilfredo José Matos Zea, por presunto abuso sexual en contra de su hija adolescente.

La detención se llevó a cabo el 23 de agosto en la carretera K, avenida 42, del municipio Cabimas.

​La aprehensión se produjo después de que la víctima, una adolescente, le confesara a su madre los abusos que estaba sufriendo por parte de su padre. La joven también informó que su progenitor le enviaba mensajes de acoso.

​Tras conocer los hechos, la madre de la menor presentó la denuncia ante la PNB. Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal Simón Bolívar procedieron con la captura del presunto agresor, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Noticia al Día/nota de prensa PNB