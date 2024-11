Representantes de la Asociación Scouts Zulia denunciaron ocupación ilegal de sus instalaciones en Maracaibo

Representantes de la Asociación Scouts Zulia denunciaron este lunes 11 de noviembre que un funcionario policial adscrito al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) ocupó de manera ilegal sus instalaciones, sede que lleva por nombre Pedro Enrique Amado y que fue cedida hace más de 50 años por la compañía petrolera Shell, ubicada en la avenida 3E con calle 73 de Maracaibo.

Humberto Millán, representante legal de esta organización de alcance nacional, explicó que la zona en cuestión estuvo arrendada durante 10 años a una sociedad mercantil de nombre ESP OIL Engineering Consultants, la cual, aseguró, cesó operaciones en Venezuela en 2016. Sin embargo, desde hace un año, el oficial se mudó junto a otras personas, dándole a ese espacio uso doméstico.

"Nosotros estamos esperando que salga la sentencia que corresponde al juicio de desalojo contra la empresa ESP OIL, no contra el funcionario. El contrato de arrendamiento estipula que el espacio es de uso comercial y al convertirlo en vivienda, automáticamente se convierte en una causal de desalojo pues se está desvirtuando su uso" manifestó el jurista.

Millán aseveró que el funcionario además de haber ocupado de manera arbitraria la sede de los Scouts Zulia, también utiliza los estacionamientos para ingresar vehículos que no pertenecen a esta organización, al punto que hasta un vendedor de frutas que trabaja en las cercanías, guarda su carro en ese lugar. Sostiene que el oficial no guarda ningún tipo de relación con la empresa ESP OIL.

"La empresa ESP OIL operó en estos espacios desde el 2006 hasta el 2016. Desde el año 2021, la Asociación de Scouts de Venezuela ha ejercido su derecho de acción judicial contra la empresa ESP OIL, pues dejó de pagar 21 meses. El funcionario que invadió no guarda ningún tipo de relación con ESP OIL y está haciendo uso doméstico del inmueble. No le está dando uso comercial, lo tiene como vivienda y no pagan arrendamiento, lo que hace es amedrentar", acotó Humberto Millán.

