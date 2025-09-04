Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

El hecho se registró la madrugada de este jueves, 4 de septiembre

Por José Gregorio Flores

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias
Foto: NAD
Gran alarma se generó a eso de las 4:00 de la madrugada de este jueves, 4 de septiembre en el conjunto residencial Villa Delicias, al norte de la ciudad de Maracaibo al desatarse un incendio de gran magnitud que involucró tres vehículos que resultaron totalmente quemados.

Vecinos del conjunto residencial aseguran que uno de los vehículos empezó a incendiarse por la parte de abajo y las llamas rápidamente se esparcieron a los carros estacionados a su lado.

Los vehículos que resultaron afectados son: Un Cruze, marca Chevrolet, un camión 350 y un carro, modelo corsa, marca Chevrolet.

Pese a la intervención de los Bomberos los carros quedaron irreconocibles, pues fueron consumidos por las llamas. Afortunadamente, por el momento no se reportan heridos por el hecho.

Foto: Captura de video

Noticia al Día

