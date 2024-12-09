Vendedores ambulantes mataron a un venezolano en Chile

Un venezolano fue asesinado de una puñalada durante una riña con vendedores ambulantes, en la calle Chacabuco, en la capitalina comuna de Estación Central, en Chile.

"Personal policial de esta unidad especializada, junto a un equipo multidisciplinario del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y del Departamento de Medicina Criminal, realizaron las primeras diligencias y determinaron que la víctima falleció debido a un traumatismo torácico por elemento cortopunzante", informó el comisario César Olivares, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI.

"También se estableció que el 7 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, la víctima -de nacionalidad venezolana- mantuvo una discusión con unos comerciantes ambulantes del sector de Plaza Argentina, por cuanto se encontraba arrojando petardos en el sector y, por tal motivo, fue increpado y posteriormente apuñalado por los mismos comerciantes", agregó el detective.

La policía civil continúa buscando a los victimarios, quienes huyeron tras cometer el homicidio.

