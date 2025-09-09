Martes 09 de septiembre de 2025
En Perú hay una calle llamada "Maracaibo"

En el distrito limeño de Jesús María, Perú, existe una calle llamada "Maracaibo". El letrero de la vía se hizo…

En Perú hay una calle llamada
En el distrito limeño de Jesús María, Perú, existe una calle llamada "Maracaibo". El letrero de la vía se hizo viral en las redes sociales, donde se puede observar el particular nombre.

Los comentarios no se hicieron esperar y como siempre no podía faltar la persona que escribiera "Después dicen que no somos la pepa er queso". Venezolanos que se encuentran en otros países de Sudamérica manifestaron que en Santiago, capital de Chile hay dos calles con el nombre de Maracaibo, así como en Argentina, también hay una.

Sin embargo, Maracaibo no es único nombre, también está "Golfo de Maracaibo" y una llamada "Lago de Maracaibo".

