Se viraliza caso de la mamá de 56 años que salió embarazada de su hijo

Una mujer del estado de Utah, en Estados Unidos, está gestando al bebé de su propio hijo. Es decir, que dentro de su vientre se encuentra su nieta. Nancy Hauck, de 56 años, es la madre y abuela que se ha como voluntaria para gestar el quinto hijo de su hijo, Jeff, de 32 años, y su mujer Cambria.

Según People, Cambria no puede gestar un bebé porque se sometió a una histerectomía de emergencia que le salvó la vida tras dar a luz a sus segundos gemelos. Al no poder ser madre por quinta vez por medios naturales, la pareja ha tenido que recurrir a un método poco convencional.

Nancy, que estaba preocupada por su edad y las posibilidades de volver a quedarse embarazada después de 26 años, se presentó voluntaria a ser la madre de alquiler. Los médicos le dieron luz verde y no dudó ni un momento en plantear esta ayuda tan particular: "Se lo conté a mi hijo, que lloró y se quedó en shock; en ese momento ni siquiera se lo había contado a mi marido. Pero me apoyó mucho".

La propia Cambria ha detallado a TODAY cómo fue aquel momento en que se planteó esta posibilidad: "Cuando Nancy se acercó a nosotros, sé que la mayoría de la gente probablemente diría: ‘Dios mío, es una locura’, pero no fue así. Había mucha paz en torno a toda la conversación y a toda la experiencia".

Hauck comenzó el tratamiento hormonal en enero de 2022 y solamente tardó seis días en quedarse embarazada con los embriones fecundados de Jeff y Cambria. La familia ya sabe que será una niña, se llamará Hannah y se espera que nazca en noviembre.

La pareja, que ya tiene dos pares de gemelos, llevan más de cuatro años sufriendo de infertilidad. Pero querían seguir ampliando su familia. El gesto de su madre para ellos ha sido una especie de bendición: "Me sentí agradecido por tener una madre tan desinteresada y cariñosa que estaba dispuesta a hacer ese tipo de sacrificio por mi familia".

"Habiendo experimentado más de cuatro años de tratamientos de infertilidad, sabía lo complicado que puede ser el proceso. Y dudaba que fuera posible que ella llevara un bebé para nosotros, pero me emocionó mucho que se ofreciera", ha explicado el futuro papá a SWNS.

Este tipo de situaciones no son habituales, ya que normalmente se ofrece esta posibilidad a una amiga o alguien ajeno a la familia que se preste a ello. Al tratarse de la futura abuela, se han tenido que enfrentar a numerosas críticas.

"Definitivamente, ha habido trolls", ha reconocido Cambria a TODAY. Sin embargo, ella prefiere no centrarse en todas aquellas personas que no han entendido la situación: "Diría que la positividad ha superado a lo negativo, pero realmente no me importa lo que piensen los demás. Solo quiero vivir siempre mi vida de manera que sea feliz con lo que soy y lo que estoy haciendo".

"Espero que nuestra historia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por la infertilidad o que se sienta desesperado por comenzar su familia, y que pueda aportar esperanza y hacerles saber que no están solos", ha dicho la futura mamá.

Lee también: Anthony Hopkins se vuelve viral con su baile improvisado

Noticia al Día/Información de La Vanguardia