Venezolano enamora a señora de 70 años y su historia se vuelve viral

A través de redes sociales se ha vuelto viral la historia de un venezolano que "conquistó" a una señora de 70 años, generando controversia entre los usuarios que destacan que "está con ella por la visa".

Se trata de Javier Franco, quien a través de sus redes sociales, muestra el día a día con su pareja. Los comentarios no se hacen esperar y entre ellos destacan: "Estáy asegurado la ropa de diciembre", "De cuántos años ( dólares) de diferencia estamos hablando?".

El joven cuenta con más de 50 mil seguidores en la plataforma de TikTok y sus videos superan los 80 mil reproducciones.

