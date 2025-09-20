Venezolano enamora a señora de 70 años y su historia se vuelve viral

A través de redes sociales se ha vuelto viral la historia de un venezolano que "conquistó" a una señora de 70 años, generando controversia entre los usuarios que destacan que "está con ella por la visa".
Se trata de Javier Franco, quien a través de sus redes sociales, muestra el día a día con su pareja. Los comentarios no se hacen esperar y entre ellos destacan: "Estáy asegurado la ropa de diciembre", "De cuántos años ( dólares) de diferencia estamos hablando?".
El joven cuenta con más de 50 mil seguidores en la plataforma de TikTok y sus videos superan los 80 mil reproducciones.
@javier.franco.rom8 #esa#cosita#mia😘🥰😘🥰😍😍😍😍 ♬ sonido original – Javier y sherry 🇻🇪🇺🇸👸🏻😈
