Así se vio la Luna de Sangre en Maracaibo durante el eclipse total

La ‘Luna de sangre’ se ha podido observar durante la madrugada de este viernes 14 de marzo, con el primer eclipse total de luna desde 2022, siendo visible en gran parte del mundo.

Durante la madrugada la luna adquirió un tono anaranjado rojizo debido al mismo fenómeno, siendo esta la protagonista de toda la noche, de acuerdo a la NASA, esto ocurre porque la luz solar, aunque parece blanca, en realidad está compuesta por un espectro de colores, y cada uno de ellos posee características físicas distintas.

Foto: Jorber Aguiar

Foto: Jorber Aguiar

Foto: Jorber Aguiar

Lee también: Lo que deseas saber sobre la Luna de Sangre

Noticia al Día