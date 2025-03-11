Colas impresionantes en el Saime de Valle Frío para sacar la cédula

Hasta tres impresionantes colas para sacarse la cédula y hacer otros trámites, hacen los ciudadanos desde las 6 de la tarde del día anterior en el Saime de Valle Frío

Durante la mañana de este martes 11 de marzo se registran gigantes colas que ocupan un importante espacio de este conocido sector cerca de 5 de Julio, donde funcionan las oficinas del Saime que realizan en este momento una jornada de cedulación.

Foto: Xiomara Solano

Las quejas de los ciudadanos se hicieron sentir con la presencia de los medios de comunicación señalando que el retraso en lo que respecta a la atención es tan grande como las colas, ya que atienden de 10 en 10 personas y desde las 8 am a 10 de la mañana solo habían llamado a los primeros 15.

Cuadrillas de efectivos policiales tienen cercado el sector y se encargan del acceso de las personas que forman las filas, para los que tienen cita y trámite de pasaporte dos en la vía principal y una grande que está en la parte trasera que son para los que no tienen cita previa y forman parte de la jornada especial.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Lee también: Saime extendió jornada especial de cedulación hasta el 26-Abr

Noticia al Día/Avance