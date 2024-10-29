Conozca cómo será el cierre de vías en el encendido de Bella Vista

El tradicional encendido de Bella Vista, se realizará este próximo viernes 1 de noviembre, como símbolo del inicio de la Navidad, ante tal evento, las autoridades regionales, anunciaron el cierre total y parcial de varias calles y avenidas en Maracaibo.

El cierre de las vías de tránsito se realizará a partir de las 3 de la tarde y tiene previsto rehabilitar el paso a la 1 de la mañana.

Cierre total:

Avenida Bella Vista desde la plaza El Ángel hasta la calle 93 Padilla.

En cuanto a los cierres parciales, quedaron conformados de la siguiente manera:

Calle 78 (Dr. Portillo). Entre avenidas 3Y y 9. Habrá estacionamiento público controlado y se habilitará el estacionamiento de la Super Tienda Latino en Bella Vista.

Calle 77 (5 de Julio). Desde la avenida Bella Vista hasta la avenida 10.

Avenida 9. Entre calles 77 y 76, y calle 76 entre avenidas 9 y 8 (Santa Rita). Habrá estacionamiento público controlado y se habilitará el estacionamiento del antiguo Bingo Maracaibo.

Calle 57. Entre el estacionamiento de PDVSA hasta el antiguo cine Uairén, donde se contará con estacionamiento público controlado.

Cuadrante de la antigua prefectura de Olegario Villalobos. También habrá estacionamiento público controlado.

Avenida 2 (El Milagro). Entre calle 61 (Universidad) y parque La Marina.

Asimismo, la Gobernación del Zulia, informó que al finalizar el acto inaugural y finalizar el recorrido de las autoridades, se habilitarán de forma paulatina las intersecciones de la calle 61 (Universidad), calle 67 (Cecilio Acosta) y calle 72 (Falcón).

Igualmente, toda la extensión de la avenida (8 Santa Rita) se habilitará para el estacionamiento controlado de vehículos.

