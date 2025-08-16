Daniel Sarcos y los Borjas listos para hacer historia en el Pozón

El animador zuliano Daniel Sarcos, y los hermanos Borjas se encuentran listo para encender la fiesta en el icónico Pozón, para llevarles un show de primera mano a todos los marabinos este viernes 15 de agosto.

A través de su cuenta en Instagram, el pozón compartió una imagen con los hermanos Borjas y el animador zuliano Daniel Sarcos con el siguiente mensaje: "¡Listos para hacer historia! En minutos inicia el #PozónSquare Estamos muy felices, ustedes nos están acompañando en esta gran fiesta para todos los venezolanos".

Una vez más, como en años anteriores, el Pozón del Saladillo, lugar emblemático en Maracaibo conocido por ser un centro de celebración de la gaita zuliana durante las festividades navideñas, volverá a brillar" con sus afamadas estrellas, con su alegría, música y tradición que le caracterizan.

Las reconocidas estrellas de nuestro folclore zuliano, Neguito Borjas, Daniel Sarcos, Yasmil Marrufo y Reinaldo Borjas, realizarán una presentación para adaptar en gaita y grabar el video, “Yo no Soy Diferente” del cantautor peruano Gian Marco, quién busca con este tema promover la igualdad y el respeto, abordando la discriminación en todas sus formas.

