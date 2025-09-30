El enigmático origen de la "Calle Los Locos" de Maracaibo

La Calle Los Locos es una de las vías más icónicas y con más folclore en Maracaibo. Su nombre, que ha perdurado en la memoria colectiva, se asocia directamente con su cercanía a la Plaza Urdaneta.

Según la versión más arraigada entre los habitantes, la calle adquirió su apodo por una razón específica y controversial.

La leyenda popular sostiene que el nombre surgió debido a que la zona era frecuentada o habitada por numerosos enajenados mentales. Esta presencia habría sido tan notoria que los ciudadanos comenzaron a referirse a la vía como la "Calle Los Locos".

Esta narrativa, aunque no está libre de debate histórico, es la que más resuena entre los marabinos. Constituye un ejemplo de las dinámicas sociales y las anécdotas populares. A pesar del paso del tiempo, esta calle sigue siendo un punto clave del patrimonio e identidad de la ciudad.

La otra Calle Los Locos

En aquellos tiempos de grandes celebraciones en la ciudad, existía otra calle apodada de forma idéntica, la "calle Los Locos", iniciando el sector conocido como La Curva, al noroeste de Maracaibo. Esta vía era particularmente famosa porque conducía a reconocidos moteles, lugares predilectos para que las parejas se distrajeran en fechas especiales, como el Día de los Enamorados o el Día de la Secretaria.

De hecho, el apodo que los maracuchos le colocaron como "calle Los Locos" se relaciona con un divertido acto de ocultamiento. Desde La Curva y a lo largo de la vía hacia los "hotelitos" comenzaba un "paseito" peculiar. El conductor parecía viajar solo y hablaba, e incluso cantaba, mientras que su pareja se escondía en el asiento, evitando así ser descubierta. Por lo tanto, preferían "enterrar" su cabeza en el cojín antes de que una salida romántica se convirtiera en una "tragedia familiar".

Los transeúntes hacían referencia a que el conductor parecía "un loco" hablando solo.

