El impactante caso del señor Nixon Sánchez en El Gaitero

El señor Nixon Sánchez, de 66 años, padece de Lipoma Cervical, un tumor aproximadamente de 7 kilos anclado a su cuello.

Con un excelente trato y con un buen humor, Nixon recibió la llamada del equipo de reporteros de Noticia al Día para decirnos que debe operarse urgentemente porque ya el tumor le está tomando las venas más importantes del cuello.

“Si el tumor sigue creciendo, sigue tomando las venas del cuello, a veces me cuesta respirar, a veces me da dolores en el pecho, los doctores me informaron que si sigue aumentando me voy a morir”, expresó.

Contó que, debido a su padecimiento, ha visitado tres hospitales del municipio Maracaibo y no ha obtenido una respuesta favorable.

“Fui al Universitario, El Central, General del Sur, uno me dice que vaya para el año que viene y el otro me informa que tengo que realizarme una resonancia magnética y no tengo dinero para realizarme esos gastos”, dijo.

Para aquellas personas que deseen ayudar, lo pueden hacer a través del siguiente número telefónico: +58 0412-1212250.

Foto: Cortesía

Noticia al Día / Andrea Guerrero