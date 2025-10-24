En seis meses se han sumado 60 empresas a la Cámara de Comercio de Maracaibo

Los comerciantes de la entidad zuliana "tienen ganas de crecer", pero existen muchos retos, según precisó Dino Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM).

En tal sentido, informó que en el transcurso de seis meses que lleva su gestión, al menos 60 empresas se han sumado a la Cámara de Comercio de Maracaibo.

Destacó que los empresarios se han estado afiliando y actualmente, hay más de 300 empresas registradas en la institución privada marabina.

Cafoncelli manifestó que "este es un número que se venía buscando desde hace seis años, es la primera vez que lo logramos".

"Esto se debió a la incorporación del sector gastronómico de Maracaibo, así como al Comité de Restaurantes, que también se ha activado", agregó.

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio el representante gremial dijo que hay iniciativas a nivel de innovación y tecnología: "Las empresas están sintiendo que la Cámara los está apalancando".

Igualmente, hizo un llamado a los comerciantes a afiliarse, dado que no pueden quedarse como emprendedores, sino deben pasar a ser empresarios.

Noticia al Día/Con información de Fedecámaras Radio/B y N