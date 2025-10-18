Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Giancarlo Di Martino entregó reconocimiento a funcionarios de Polimaracaibo

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, conmemoró el vigésimo aniversario de la V Cohorte de funcionarios de Polimaracaibo, a…

Por María Briceño

Giancarlo Di Martino entregó reconocimiento a funcionarios de Polimaracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, conmemoró el vigésimo aniversario de la V Cohorte de funcionarios de Polimaracaibo, a quienes calificó como héroes con mística, formación, preparación y amor, evento celebrado en la sede de Banco Mara y donde le fue entregado un reconocimiento.

Son 20 años de una policía que se formó en el gobierno del alcalde Giancarlo Di Martino, de allí la invitación para que fuera parte de este aniversario por parte de los funcionarios policiales que se formaron en dicha promoción.

Foto: Cortesía

“Es un evento importantísimo, magnánimo, porque es un encuentro de lo que construimos y que hoy representa la verdadera cara de la Policía Municipal de Maracaibo, esa cara que está aquí presente es la que se tiene que multiplicar, es el ejemplo de la policía que queremos y no es que las otras promociones no lo sean, pero aquí hay mística, hay formación, preparación, hay amor y hay un deseo de continuar y producir los cambios que sean necesarios, refirió al alcalde el alcalde de Maracaibo.

En su discurso a los funcionarios y familiares presentes el alcalde Di Martino dijo que la dinámica en todos estos años no ha sido fácil, ya que evidentemente se han provocado muchos cambios, “pero nosotros como políticos tenemos que desarrollar el arte de la política, hacer posible lo que parece imposible y hoy hay cosas que parecen imposibles porque la transformación y los cambios lo hicieron profundo, pero nosotros tenemos que dedicarnos a la Policía de Maracaibo”.

Foto: Cortesía

Señaló que no se puede salir a la calle a dar “sin mirarnos primero dentro de nosotros mismos, y no reestructuramos la condición humana, personal, la formación, para después dar lo que tenemos que dar, tenemos que reencontrarnos con ese humanismo familiar, como estamos aquí, tenemos que reencontrarnos con satisfacer las necesidades de todos ustedes, con la seguridad personal de cada uno de ustedes, para que puedan salir a la calle con dignidad, mirar a los ojos, como servidores, a quien sirven ustedes”, recalcó Di Martino.

Dignificacion del policía

El alcalde de Maracaibo hizo referencia a los dos meses de gestión que acaba de cumplir como primera autoridad del municipio Maracaibo, indicando que en el ambiente de toda una estructura y equipo de gobierno que lo acompaña está presente el tema de la Policía de Maracaibo y los bomberos, “porque son los que dan la cara en los momentos más difíciles, los que tienen que estar más protegidos, mejor uniformados y equipados, con salarios dignos y por eso vamos a luchar”.

Foto: Cortesía

Expresó su gratitud a todos los funcionarios presentes por la invitación recibida para conmemorar estos 20 años de la V Cohorte de Polimaracaibo, de la cual fue partícipe, “me llevo la esperanza de poder verlos, de que sí se puede, de que si podemos, de que si puede regresar un helicóptero, los chalecos, las mejores armas y el mejor salario”, puntualizó con firmeza el alcalde Di Martino.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo hace llamado de atención a responsables por botes de agua

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así será la misa de canonización: Madre Carmen Rendiles será la cuarta y JGH el sexto

Así será la misa de canonización: Madre Carmen Rendiles será la cuarta y JGH el sexto

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Noticias Relacionadas

Zulia

Giancarlo Di Martino entregó reconocimiento a funcionarios de Polimaracaibo

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, conmemoró el vigésimo aniversario de la V Cohorte de funcionarios de Polimaracaibo, a…
Internacionales

EEUU repatriará a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes del submarino atacado en el Caribe

Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos

Canonización

Así está el ambiente en Isnotú a solo horas de la canonización: Peregrinación, oraciones y vigilias manifiestan la fe de los devotos

Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio Hernández y punto central de las celebraciones en vísperas y durante la canonización…
Nacionales

Plan " + Luz para Catatumbo" inició con la instalación de mil 500 luminarias

El gobernador Luis Caldera, encabezó desde la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo, el lanzamiento del Plan "+ Luz para Catatumbo" donde…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025