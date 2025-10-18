Giancarlo Di Martino entregó reconocimiento a funcionarios de Polimaracaibo

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, conmemoró el vigésimo aniversario de la V Cohorte de funcionarios de Polimaracaibo, a quienes calificó como héroes con mística, formación, preparación y amor, evento celebrado en la sede de Banco Mara y donde le fue entregado un reconocimiento.

Son 20 años de una policía que se formó en el gobierno del alcalde Giancarlo Di Martino, de allí la invitación para que fuera parte de este aniversario por parte de los funcionarios policiales que se formaron en dicha promoción.

Foto: Cortesía

“Es un evento importantísimo, magnánimo, porque es un encuentro de lo que construimos y que hoy representa la verdadera cara de la Policía Municipal de Maracaibo, esa cara que está aquí presente es la que se tiene que multiplicar, es el ejemplo de la policía que queremos y no es que las otras promociones no lo sean, pero aquí hay mística, hay formación, preparación, hay amor y hay un deseo de continuar y producir los cambios que sean necesarios, refirió al alcalde el alcalde de Maracaibo.

En su discurso a los funcionarios y familiares presentes el alcalde Di Martino dijo que la dinámica en todos estos años no ha sido fácil, ya que evidentemente se han provocado muchos cambios, “pero nosotros como políticos tenemos que desarrollar el arte de la política, hacer posible lo que parece imposible y hoy hay cosas que parecen imposibles porque la transformación y los cambios lo hicieron profundo, pero nosotros tenemos que dedicarnos a la Policía de Maracaibo”.

Foto: Cortesía

Señaló que no se puede salir a la calle a dar “sin mirarnos primero dentro de nosotros mismos, y no reestructuramos la condición humana, personal, la formación, para después dar lo que tenemos que dar, tenemos que reencontrarnos con ese humanismo familiar, como estamos aquí, tenemos que reencontrarnos con satisfacer las necesidades de todos ustedes, con la seguridad personal de cada uno de ustedes, para que puedan salir a la calle con dignidad, mirar a los ojos, como servidores, a quien sirven ustedes”, recalcó Di Martino.

Dignificacion del policía

El alcalde de Maracaibo hizo referencia a los dos meses de gestión que acaba de cumplir como primera autoridad del municipio Maracaibo, indicando que en el ambiente de toda una estructura y equipo de gobierno que lo acompaña está presente el tema de la Policía de Maracaibo y los bomberos, “porque son los que dan la cara en los momentos más difíciles, los que tienen que estar más protegidos, mejor uniformados y equipados, con salarios dignos y por eso vamos a luchar”.

Foto: Cortesía

Expresó su gratitud a todos los funcionarios presentes por la invitación recibida para conmemorar estos 20 años de la V Cohorte de Polimaracaibo, de la cual fue partícipe, “me llevo la esperanza de poder verlos, de que sí se puede, de que si podemos, de que si puede regresar un helicóptero, los chalecos, las mejores armas y el mejor salario”, puntualizó con firmeza el alcalde Di Martino.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa