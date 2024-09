Gobernación del Zulia atendió el clamor del señor Nixon Sánchez: Lo operan la semana que viene

La Gobernación del estado Zulia atendió el clamor de Nixon José Sánchez Pérez (66), quien desde hace 26 años padece de un gran tumor en la nuca que le ha desmejorado su calidad de vida, hasta el punto que le produce taquicardias, le impide respirar bien y movilizarse con destreza como cualquier otra persona.

Tras la publicación hecha por Noticia Al Día este martes 24 de septiembre, en la cual se reseñó el caso de Nixon Sánchez, muchos fueron los médicos particulares que se comunicaron con él directamente, ofreciéndole su servicio de manera gratuita. Poco antes de la medianoche, recibió otra llamada por parte de la Secretaría de Salud de la administración regional.

Alegre y satisfecho por el alcance que tuvo su servicio público, expresó que el funcionario que lo llamó le solicitó un informe médico para que su caso sea evaluado en la menor brevedad posible y que de acuerdo a su estado de salud, si no está atravesando un proceso viral u otra afección, ya para la semana que viene podría ser intervenido quirúrgicamente.

“A las once y media de la noche me llamó una doctora de parte del gobernador del Zulia para decirme que Manuel Rosales estaba en conocimiento de mi caso y que quería que esta misma semana me operaran. Estoy muy agradecido con esta oportunidad porque verdaderamente, este tumor no me deja vivir y me ha causado muchos malestares durante 26 años. Espero que me quiten un gran peso de encima”, manifestó Nixon Sánchez.

El lipoma cervical de Nixon José Sánchez Pérez tiene un peso de siete kilos y medio, aproximadamente. Lo describe como un sarpullido que le salió de repente y que poco a poco le fue creciendo sin darse cuenta. Sus familiares y amigos le sugerían que fuera al médico pero, como él mismo expresó, “por ignorancia” no prestó atención a las recomendaciones y en consecuencia, creció hasta convertirse en un tumor que no le deja ni salir a la calle.

Siento mi cabeza como la de un astronauta

Nixon José Sánchez Pérez manifestó que se siente como un astronauta cuando sale de la atmosfera terrestre y entra en el espacio sideral, por el gran peso que lleva sobre sus hombros. Destacó que el lipoma cervical que padece no le permite caminar ni respirar bien. También le causa problemas para dormir por lo que se despierta varias veces por las noches.

“Ya yo sé lo que sienten los astronautas cuando van a la luna. El peso me causa dificultad para respirar, no me deja caminar bien por lo que me la mantengo tambaleándome como si estuviera en una balanza, me dan taquicardias y tampoco me deja dormir. Me levanto muchas veces por las noches porque duermo de lado y no puedo estar mucho tiempo en esa posición”, agregó.

Quiero operarme pero todos los hospitales me dieron la espalda

Sánchez Pérez aseguró que tiene más de 15 años acudiendo a los diferentes hospitales públicos que hay en tanto en Maracaibo como en el municipio San Francisco (Universitario, Adolfo Pons, Central, General del Sur y Noriega Trigo) pero que hasta la fecha, no ha logrado que lo intervengan. Indicó que la respuesta más alentadora que le daban cuando solicitaba la ayuda que necesita es que “tal vez para el año que viene tenga cupo”.

“Tengo años intentando operarme pero no lo he logrado por mis propios medios. Me cansé de ir a todos los hospitales públicos en Maracaibo y la zona sur y todos me dieron la espalda. Lo más decente que me decían era que regresara dentro de un año, año y medio o dos años para hacerle la consulta y meterme en el listado porque son muchas personas las que tenía por delante”, comentó.

Fumigador con más de 40 años de experiencia y tres hijos

Nixon Sánchez antes de llegar a ser una persona discapacitada trabajó durante más de 40 años en el área de la fumigación. Está casado y tiene tres hijos (dos varones y una hembra), de los cuales dos decidieron quedarse en el país para ayudarlo con el padecimiento del lipoma cervical. Habita junto a su esposa en una humilde residencia situada en la calle 124 del barrio El Gaitero.

Nixon José Sánchez Pérez (66) tiene más de 25 años padeciendo de un lipoma cervical. Foto: Cortesía.

Noticia al Día / José Gregorio Flores