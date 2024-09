Jasqueine Nava en entrevista con NAD cuenta cómo gracias al apoyo incondicional de su familia se convirtió en la ‘Olga Tañón zuliana’

Jasqueine Nava, zuliana hasta la médula es la doble de la famosa cantante puertorriqueña Olga Tañón y en una reciente entrevista concedida a Noticia Al Día reveló la historia de este talento que posee y que ha sabido explotar representando a la ‘Mujer de fuego’, pero con mucha humildad.

Jasqueine comentó que su carrera artística comenzó en el año 2020, en plena pandemia por el covid-19, cuando Olga Tañón tuvo la iniciativa de hacer un reto viral lavándose las manos mientras cantaba la canción muy conocida por sus seguidores: “Que se vaya, que se vaya…”, sí, esa que dice que me deje a mí tranquila, con el propósito de que las personas tomaran conciencia con el protocolo de higiene que se requería para entonces.

Los hijos y el esposo de Jasqueine, al percatarse de que su tono de voz era muy parecido al de la cantante boricua, la animaron y motivaron a participar en aquel reto viral para que imitara a Olga Tañón.

“Los muchachos (mis hijos) se volvieron locos… Mi esposo creó en la sala de la casa, un baño para recrear el video de Olga; no teníamos nada que hacer en ese momento”, recordó Jasqueine.

Pero para sorpresa de Jasqueine, Olga Tañón vio el video y le dio me gusta; esto la motivó a convertirse en la doble de Olga Tañón, lo que la hace muy feliz.

El debut de Jasqueine en redes sociales como Olga Tañón fue un exitazo. Enseguida cautivó un público importante dentro de las plataformas digitales. “La gente empezó a escribirme queriendo más videos”, afirmó.

Jasqueine Nava. Foto por: Instagram.

Después de eso, sus hijos empezaron a crear cuentas en Instagram, Facebook y Tiktok como “Dobledeolgatanoon”.

Y gracias a su creciente popularidad, tuvo la oportunidad de presentarse en Maracaibo y Coro; hizo un tema promocional llamado: “El Tiburón” y participó en un evento de la Asociación de Fútbol del estado Carabobo. Sin embargo, aún mantiene sus planes de llegar a todos los lugares del país.

Jasqueine Nava en la Asociación de Fútbol.

La doble de Olga Tañón también contó cómo fue u encuentro con la famosa cantante en un evento en Valencia, organizado por el grupo Forum, el pasado 4 de marzo. Aseguró que fue un momento inolvidable: “Fue un encuentro maravilloso. Cruzamos unas palabras, donde le dije que la admiraba. Ella me lo agradeció y me trató muy bonito. Yo me lo disfruté al máximo”.

Jasqueine Nava junto con Olga Tañón. Foto por: Instagram.

Jasqueine Nava al igual que la talentosa cantante Olga Tañón, tienen en común que son del signo Aries, del elemento fuego. La zuliana cumple año el 24 de marzo.

La doble de ‘La Mujer de fuego’ nació en El Manzanillo, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, muy cerca del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

Una de las cosas que más le encanta a Jasqueine es compartir en familia. Para ella sus seres queridos son lo más importante, porque la motivan a superarse como persona, a luchar por sus sueños y a no perder la esperanza.

También le gusta ir a la playa- tiene sangre isleña-, ya que su mamá es de Isla de Toas y su papá de los Puertos de Altagracia, municipio Almirante Padilla y Miranda respectivamente. Su celebración favorita es la Navidad.

Jasqueine Nava con su hija. Foto por: Instagram.

Otro aspecto interesante de Jasqueine, es que nunca ha ido a una escuela de canto y asegura que todo su talento se ha desarrollado de manera divina, por obra de Dios.

En entrevista para NAD, manifestó su anhelo de cantar en algún momento con ‘La Mujer de fuego’: “Lo deseo con todo mi corazón, que en algún momento, Dios permita que hagamos algo juntas. Admiro mucho a Olga, la respeto mucho como humano y artista”.

Resaltó que la famosa cantante es su inspiración y motivación: “Escuchar a Olga me llena de energía”, aseguró.

La doble de Olga se mantiene agradecida con su familia, asegura que son un equipo de trabajo que ella atesora en el corazón: “Sin ellos no hubiese logrado nada de estas cosas”, afirmó.

Jasqueine Nava quiere transmitirles un mensaje a todos sus seguidores: “Les digo que crean en sus sueños, esto para mí es un sueño hecho realidad, sigan cantando las canciones de Olga”, dijo visiblemente emocionada.

Texto: Elianny Isabel Touissant/pasante

Entrevista: Ernestina García/Pedro Gómez

Noticia al Día