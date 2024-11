Con ternura y curiosidad la niña Angelica Nero, con tan solo 3 añitos de edad y quien es toda una celebridad en las redes sociales, se acercó al pianista Emil Reinert en un Centro Comercial de Los Ángeles en Estados Unidos para pedirle que tocará My Heart Will Go On de Céline Dion.

Sin pensar que se convertiría en un acontecimiento histórico, la niña comenzó a entonar la melodía con total carisma y una destreza inimaginable. Turistas y propios incluyendo el pianista quedaron maravillados antes la presentación de la niña.

La niña trasmite ternura e inspiración en cada presentación que realiza.

Lea también: La niña Angélica Nero también conquista corazones con su talento para el baile

Arelys Munda/Pasante

Noticia al Día