Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Este sábado, 4 de octubre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Raúl Leoni y Noroeste para atender la demanda de agua en siete parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Caracciolo Parra Pérez, Francisco Eugenio Bustamante, Raúl Leoni, Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vázquez, Venancio Pulgar, San Isidro.

Además de los centros de salud aledaños: El Marite, CDI El Guaicapuro, CDI Villa Baralt, CDI Los Mangos, CDI San Isidro, Ambulatorio Capi, Ambulatorio La Victoria, CDI Los Modines, Ambulatorios Los Modines.

