"Maracaibo" no solo es la ciudad más bella de todo el continente como decimos humildemente los maracuchos, ni un maravilloso lugar de riqueza cultural, además es un juego de mesa, de estrategia, que se inspirado en el Caribe durante el siglo XVII.

Los jugadores intentan aumentar su influencia en tres naciones a lo largo de cuatro rondas.

En este juego, el participante deberá navegar en un recorrido alrededor del Caribe. Tendrá fichas de ciudad donde puedes realizar varias acciones o entregar mercancías. Una característica especial es un modo de búsqueda implementado sobre algunas de las losetas, que le cuenta una pequeña historia al jugador que la alcanza.

Como jugador, te mueves con tu navío por la ruta marítima, administrándola usando cartas.

Así se nos presenta Maracaibo, un nuevo diseño de Alexander Pfister (Mombasa, Great Western Trail, Oh My Goods!). El juego fue publicado por primera vez en 2019 por Game’s Up, con Capstone Games en su distribución en inglés y dlp games para su versión en alemán. De las ilustraciones se encargan Aline Kirrmann (Doggy Bag, Spring Rally) y el estudio Fiore GmbH (NMBR 9, Word Slam).

De la edición en español se encarga MasQueOca Ediciones (hay cierta dependencia del idioma en las cartas de historia y algunas cartas de proyecto). Permite partidas de 1 a 4 jugadores, con una edad mínima sugerida de 12 años y una duración aproximada de unos 30 minutos por jugador.

Maracaibo es un juego con una mecánica principal de gran rondel (con algunas bifurcaciones) en el que cada jugador desplaza un pequeño navío hasta siete posiciones hacia adelante. Donde detenga su movimiento podrá ejecutar una acción. Esta acción podrá ser la indicada en la ubicación (si es una ciudad) o a escoger entre varias opciones a la hora de gestionar una mano de cartas (cuanto más hayamos avanzado, más acciones disponibles).

Mediante estas acciones y las cartas los jugadores deberán progresar en diversos elementos: el track de exploración (que proporciona acceso a nuevas localizaciones, resolver aventuras y recibir diversos beneficios), ir desarrollando el tablero personal haciendo entregas en las ciudades (las cartas tienen varios usos) o tomar partido por las diversas naciones que están en conflicto por el control de las islas caribeñas (siendo recompensados al final en función de la presencia de dichas naciones según hayamos colaborado más o menos en dicho desarrollo).

Cada ronda finaliza cuando un jugador alcanza el final del trayecto (el resto de jugadores tienen un turno más), procediéndose a una fase de mantenimiento en la que los jugadores pueden jugar cartas, ingresar dinero y acumular puntos de victoria, además de realizar un pequeño mantenimiento. La partida finaliza al termino de cuatro rondas.

