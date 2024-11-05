Más de 70 escuelas del IMGRA participarán en el homenaje musical dedicado al "Poeta Diamantino" Renato Aguirre

Más de 70 escuelas adscritas al Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA), participarán el próximo martes 12 de noviembre en el sentido homenaje musical dedicado al compositor Renato Aguirre, considerado el "Poeta Diamantino", que se realizará en la plazoleta de la Basílica de Maracaibo.

Este evento iniciará con una misa a partir las seis de la tarde y además del homenaje a Renato Aguirre, también se celebrará el Día del Gaitero y los dos años que el género de gaita zuliana fue reconocido por el Récord Guinness, gracias a la interpretación que realizarán más de 400 músicos del tema Reina Morena.

Johanna Salas, presidenta del IMGRA, indicó que los niños que integran las escuelas participantes en la actividad tienen meses preparándose para esta significativa velada, a través de la cual se busca enaltecer a los gaiteros de larga trayectoria que proyectaron la música zuliana tanto dentro como fuera del país.

"Tenemos las mejores expectativas con esta actividad que estamos preparando con mucho cariño para enaltecer nuestra gaita zuliana. Los niños que participarán en el homenaje tienen meses de preparación para que su actuación quede impecable. Serán estos niños que estamos formando, los que seguirán representando la gaita en el futuro", dijo Johanna Salas.

En este sentido, la presidenta del IMGRA resaltó que este será el primer homenaje que Renato Aguirre recibirá por parte de los niños que integran las escuelas municipales de gaita. Agregó que el evento contará con un gran despliegue técnico de sonido e iluminación y tendrá una duración de dos horas y media, aproximadamente.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: José Gregorio Flores