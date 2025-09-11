Jueves 11 de septiembre de 2025
Onda expansiva de la explosión en la zona industrial se sintió a más de 14 km de distancia

Habitantes de los municipios Mara y Jesús Enrique Lossada reportaron haber sentido la explosión.

Onda expansiva de la explosión en la zona industrial se sintió a más de 14 km de distancia
Foto. Ministerio de Justicia y Paz
En la mañana de este 11 de septiembre a las 9:37 a.m., ocurrió la explosión en la fábrica de fuegos artificiales llamada Gallo verde, ubicada en la zona industrial del municipio San Francisco que hasta ahora ha dejado a más de 20 heridos y unas 482 viviendas afectadas.

Lee también: Así era el galpón ubicado en el corazón de San Francisco: El epicentro de la tragedia

La onda expansiva de la explosión se sintió tanto en el municipio San Francisco como en Maracaibo donde, por la proximidad, produjo la destrucción de ventanas y puertas de vidrio causando alarma entre los habitantes de ambas ciudades.

Asimismo, habitantes de los municipios Mara y Jesús Enrique Lossada reportaron haber sentido la explosión.

El gobernador del Zulia, Luis Caldera indicó que todos los cuerpos de inteligencia están investigando las causas. Bomberos, PC y médicos desplegados en el sitio del suceso.

En un video que circula en las redes, Caldera adelantó que se han tomado medidas de protección de la población como la suspensión del suministro de gas de todo el círculo donde está ubicada la empresa donde comenzó el incendio.

Además, agregó que el sistema público de salud se encuentra trasladando y atendiendo a los heridos, mientras trabajan en el lugar los Bomberos de Maracaibo, del municipio de San Francisco, la Guardia del Pueblo, la Policía del Zulia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el alto mando militar y Protección Civil.

Noticia al Dia/Diego Casanova

Fotos. Ministerio de Justicia y Paz

