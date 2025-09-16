El pasado 15 de septiembre marcó el inicio oficial de un nuevo año escolar, y con ello la incansable búsqueda de útiles escolares por parte de los padres en Maracaibo. Aunque ya han pasado unos días, muchos aún recorren la ciudad para equipar a sus hijos con todo lo necesario.

El centro de la ciudad de Maracaibo se ha convertido en el lugar predilecto para esta tarea, gracias a la gran variedad de precios que se adaptan a todos los bolsillos.

Los cuadernos se pueden encontrar desde $0.81, mientras que los bolsos varían desde $12 hasta los $25. A pesar de la variedad de opciones, los comerciantes concuerdan en que la demanda ha disminuido. Aun así, la diversidad de precios permite a los padres adquirir los útiles de su preferencia sin sacrificar mucho presupuesto.

Una de las grandes contribuciones de este regreso a clases son las ferias escolares organizadas por la gobernación, muchos ciudadanos las consideran un verdadero alivio económico destacando la excelente relación precio-calidad de los productos.

En estas ferias se pueden encontrar marcas reconocidas como Norma a precios muy convenientes, lo que permite a los padres comprar productos de calidad a un costo razonable para el inicio de las actividades escolares de sus hijos.

Estas ferias ofrecen desde lápices hasta uniformes escolares, y lo que más aprecian los padres es que utilizan la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), evitando así las altas tasas de cambio de otros comercios.

La calidad de los productos especialmente de los libros escolares es un punto a favor que mantiene una alta afluencia de personas y por ende una rotación constante de la mercancía, los usuarios resaltan que las librerías tradicionales no compiten con las ofertas y facilidades de pago en bolívares que ofrecen estos espacios.

Con el pasar de los días las ventas incrementaron

Los comerciantes del casco central también han notado un incremento en la afluencia de personas que buscan uniformes y útiles escolares desde el pasado viernes, los precios de los uniformes varían según la talla y el tipo de prenda con precios que van desde $4 y $5 por chemises hasta promociones de 2 chemise por $6, mientras que los pantalones de vestir rondan los $8 y las faldas los $5 esta variedad de precios en el centro de la ciudad se complementa con las ferias escolares para ofrecer un abanico de opciones a los marabinos.

Las ferias escolares, fruto de una alianza entre la papelería Esteva y el gobierno regional, son de gran ayuda para que todos los niños y adolescentes tengan acceso a productos de calidad a un precio justo. La gran variedad de mercancía disponible en estos puntos de venta es un gran aporte para las familias. Esto permite que los padres puedan equipar a sus hijos con los mejores productos escolares para el regreso a clases sin preocupaciones económicas.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Fotos y videos Franyer García