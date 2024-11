¿Quién está impidiendo mi pensión?, preguntan muchos venezolanos

La angustia en los abuelos crece cada día al no recibir el pago otorgado por los años ejercidos laboralmente. Muchas son las personas de la tercera edad que aún esperan recibir su pensión.

Aún cuando los abuelos cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley, siguen con su trámite en proceso, conllevando a la intranquilidad por el retraso de su pensión.

Esta preocupación arropa a la señora Lila Matheus, quien a sus 56 años sigue esperando por su prestación económica. "Año y medio tengo esperando y aún no me llega, nadie me da respuesta sobre mi situación".

El retraso en las activaciones de las pensiones genera dificultades económicas y un profundo malestar emocional en quienes han dedicado su vida al trabajo.

