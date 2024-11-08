Se suma Neguito Borjas al homenaje gaitero

El reconocido cantautor Neguito Borjas ha confirmado su participación en el "Reencuentro Monumental", un evento sin precedentes que reunirá a más de 500 gaiteros en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá este viernes 8 de noviembre, a partir de las 6:00 pm.

Este encuentro histórico tiene como objetivo rendir homenaje a la figura del monumental Ricardo Aguirre y mantener viva su legado musical. Gracias a la tecnología, la voz del querido compositor zuliano resonará nuevamente en el corazón de Maracaibo, acompañado por arreglos musicales contemporáneos.

La noche promete ser inolvidable, con un despliegue audiovisual que incluirá un espectáculo de drones y fuegos artificiales, pintando el cielo de Maracaibo con los colores de la gaita. Este evento, organizado por la Fundación Nacional de la Gaita, Gaiteros de Corazón, busca fortalecer la identidad zuliana y preservar las tradiciones musicales de la región.

En sus redes sociales, Neguito Borjas expresó su entusiasmo por participar en este homenaje: "Estoy muy feliz, ya estoy en mi tierra en Maracaibo y vine precisamente para ser parte del reencuentro con Vestal, un show extraordinario que no se lo pueden perder". El cantautor invitó a todos los zulianos y amantes de la gaita a unirse a esta celebración única.

Este evento representa un reencuentro de generaciones, un homenaje a la historia musical de Zulia y una reafirmación de la identidad zuliana.

Noticia al Día / Neguito Borjas en Ig