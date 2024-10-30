Servicio Público: Se requiere Paclitaxel 300 mg, para paciente oncológica

Se requiere el siguiente medicamento: Paclitaxel 300 mg, para paciente oncológica femenina de 57 años de edad, diagnosticada con carcinoma de mama que requiere varios ciclos de quimioterapia y debido al alto costo de este medicamento en el mercado le resulta difícil su adquisición, ya que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir todas las sesiones de quimio.

Cualquier persona, fundación o ente gubernamental que desee donarlo puede comunicarse a través del número: 04163629964.

Pago móvil

Teléf.:04166676010

CI: 9743928

Banco: BNC

Isabel María Rojas Ventura 9743928 núm. tel. 04163629964.

Gracias de todo corazón y que Dios se lo multiplique en bendiciones.

