Servicio público: Ayudemos a Samantha Rivera con su operación

La joven Samantha Rivera, de 29 años, recientemente fue diagnosticada con tumoración de gran tamaño a nivel de comisura anterior de cuerdas vocales y disfonía progresiva, por lo que amerita ser intervenida quirúrgicamente, ya que se encuentran comprometidas las vías aéreas por lo que está afectando el habla y respirar con tranquilidad.
Para que Rivera siga gozando de tranquilidad, el tumor debe de ser retirado para ser estudiado por patólogos para su respectiva biopsia.
Cualquier aporte lo pueden realizar a través de los siguientes datos:
Pago móvil:
Banco de Venezuela
C.I: 6.917. 366.
Telf: 0424- 623-6199.
