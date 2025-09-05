Servicio público: Ayudemos a Samantha Rivera con su operación

La joven Samantha Rivera, de 29 años, recientemente fue diagnosticada con tumoración de gran tamaño a nivel de comisura anterior de cuerdas vocales y disfonía progresiva, por lo que amerita ser intervenida quirúrgicamente, ya que se encuentran comprometidas las vías aéreas por lo que está afectando el habla y respirar con tranquilidad.

Para que Rivera siga gozando de tranquilidad, el tumor debe de ser retirado para ser estudiado por patólogos para su respectiva biopsia.

Cualquier aporte lo pueden realizar a través de los siguientes datos:

Pago móvil:

Banco de Venezuela

C.I: 6.917. 366.

Telf: 0424- 623-6199.

Lee también: Servicio público: Se busca a Galleta

Noticia al Día