Suministro de agua será intermitente por 48 horas en Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda y Jesús Enrique Lossada por mantenimiento en Tulé y Tres Ríos

Tal como lo anunció recientemente el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, se ejecutarán trabajos de mantenimiento correctivo-preventivo en el sistema hidráulico Luciano Urdaneta, conocido como la presa Tulé-Manuelote-Tres Ríos, con el fin de mejorar la calidad y caudal de agua. Para la ejecución de estas labores se hará una parada entre 48 y 72 horas, a partir de hoy miércoles, 13 de agosto.

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio del Poder Popular de las Aguas destacan que durante este período que empieza a correr desde hoy "el suministro de agua potable será intermitente en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda y Jesús Enrique Lossada".

Comunicado íntegro:

El Ministerio del Poder Popular de las Aguas, a través de la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), ejecutará un Plan de Mantenimiento a los sistemas de producción hídrica Tulé y Tres Ríos.

Por tal motivo, durante un lapso aproximado de 48 horas, a partir del día miércoles 13 de agosto de 2025, el suministro de agua potable será intermitente en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Almirante Padilla, Miranda y Jesús Enrique Lossada.

Estas acciones se llevan a cabo con el fin de optimizar el sistema hídrico y para mejorar la continuidad del servicio de agua potable por el bienestar de todos los zulianos.

