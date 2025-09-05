Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Las temperaturas siguen aumentando en gran parte del país, motivado a la declinación solar, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), para este viernes, 5 de septiembre se estiman máximas de 38 grados Celsius (°C) en Zulia con mayor incidencia en Maracaibo.

El organismo detalló que la declinación solar hoy incide perpendicularmente sobre Táchira, oeste de Barinas, sur de Guárico, norte de Apure, Bolívar y Delta Amacuro.

Trayecto de las OT

En cuanto al trayecto de las ondas tropicales (OT): La OT N° 33 se encuentra desplazándose del centro al occidente de Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical productores de nubosidad convectiva de rápida evolución, asociadas a lluvias o chubascos de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Los Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, Aragua, Carabobo, Los Andes, Lara, oeste de Falcón y Zulia.

Mientras, la llegada de la OT N° 34 al país, se estima para la próxima semana.

Boletín meteorológico

El Inameh indicó que: Se observa cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas; sin embargo, formación de algunos mantos nubosos asociados células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, Miranda, sur de Aragua y Zulia.

Foto: Inameh

Foto: Inameh

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Noticia al Día