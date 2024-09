Una maestra olvidada: Blusmilda Morales

Este viernes 20 de septiembre, en horas de la mañana, Noticia al Día visitó a Blusmilda Morales, una maestra y madre soltera, quien busca un buen corazón que le ayude a resolver su gran problema de vivienda, ya que, actualmente, reside en un rancho de lata.

Su hogar, ubicado en el sector Santa Lucía, en la av. 2D con calle 89, tiene agujeros por todos lados, como los polígonos de tiros usados. Dentro solo tiene un colchón, una cocinita, un estante de ollas, tazas donde se coloca la comida, un estante para la ropa, productos de maquillajes, con un televisor de antaño, junto con algunos cuadros en las paredes y algunos bombillos.

La señora Blusmilda suele dejar la puerta abierta porque el calor del lugar es insorportable, ya que no cuenta con aire acondicionado: “ Por el sol y el calor, cuando son las 10 y 11 de la mañana no se puede estar dentro de la vivienda improvisada, el calor es infernal”, aseguró.

En el rancho no tiene un baño donde orinar o bañarse, es por eso que cuando tiene ganas de orinar, debe hacerlo sentada en un balde, comentó a los periodistas.

Comentó que hace cuatro meses la operaron de histerectomía, es decir, una cirugía que se realiza para extirpar el útero y el cuello uterino: “Por no haber baño no pude estar aquí, tuve que ir a la casa de mi mamá; no me podía estar doblando, no podía tener esta condición porque me podía infectar. La histerectomía es una operación delicada”, aseguró.

Resaltó el hecho de cómo tiene 12 años a la espera de que un alma bondadosa gubernamental que pueda ayudarla a resolver su situación.

“No tengo los recursos necesarios, ni económicos para hacer la construcción. Como saben soy maestra y mi sueldo no me alcanza para construir una vivienda. Además tengo un hijo a quien alimentar”, agregó.

No obstante, actualmente vive con su hermana mientras se resuelve la situación, pero comentó lo difícil que es vivir con su familia y no tener su propia casa. Enfatizó en que necesita una ayuda urgente para poder tener un hogar en buenas condiciones para vivir junto con su hijo, por lo que hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que se aboquen a echarle una mano amiga. Quiere una casita digna para ver crecer a su bello retoño.

Añadió que ha tocado algunas puertas en instituciones de la región, pero aún no ha recibido respuestas. por lo que pidió nuevamente el apoyo por este medio.

Elianny Isabel Touissant/Pasante

Noticia Al Día