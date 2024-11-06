Universidad del Zulia inicia el proceso de ingreso para el período 2024-2025

La Secretaría de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció la activación del proceso de insgreso para el período académico 2024-2025.

A través de la plataforma web, todos los aspirantes que fueron asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) durante los meses de agosto y septiembre de 2024, podrán formalizar su ingreso a la máxima casa de estudios de la región zuliana.

Los aspirantes asignados podrán realizar los siguientes trámites en línea:

Consultar asignación: Verificar si fueron asignados a la carrera y sede universitaria de su preferencia.

Generar planilla de asignación: Descargar el documento oficial que detalla los datos del aspirante y la asignación obtenida.

Realizar consignación en línea: Efectuar el pago correspondiente a los aranceles académicos de manera segura y eficiente.

Esperar confirmación: Una vez realizada la consignación, se debe esperar la confirmación de la auditoría de los documentos.

Obtener planilla de consignación: Descargar la planilla que certifica la culminación del proceso de inscripción.

Para realizar todos estos pasos, los aspirantes deben ingresar al siguiente enlace: http://admision.secretarialuz.org.

Noticia al Día / Universidad del Zulia Ig